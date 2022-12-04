В Нидерландах вспыхнули протесты из-за роста цен на энергоносители. Фермеры уже не первый месяц пытаются добиться от правительства снижения стоимости электричества.

Порядка половины предприятий уже близки к разорению. Протестующие вставили на дорогах трактора и другую сельхозтехнику. Чтобы проехать, полиции пришлось использовать бульдозеры.

Еще одна причина недовольства голландцев – решение правительства закрыть 11 тысяч хозяйств и сократить производство еще на 17 тысячах. Законодательная инициатива появилась этим летом, чтобы сократить выбросы азота.

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