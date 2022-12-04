Десятки тысяч человек в Великобритании могут остаться без медицинской помощи

Десятки тысяч человек в Великобритании рискуют остаться без медицинской помощи. Из-за забастовки врачей в декабре могут отменить более 140 тысяч операций и консультаций.

Как пишет Times, на следующей неделе люди начнут получать письма о том, что их давно запланированные приемы и анализы не состоятся. Многим придется ждать своей очереди несколько месяцев. В листе ожидания уже свыше 7 миллионов человек.

Забастовки намечены на 15 и 20 декабря. Национальная служба здравоохранения пытается уговорить профсоюз не распространять протесты на неотложную помощь. Пока известно, что точно продолжат работать отделения интенсивной терапии, службы диализа и химиотерапии.

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