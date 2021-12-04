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В Берлине из-за коронавируса запретили танцевать в ночных клубах. При этом работу заведений никто не отменял. Как уточнили местные власти, ночные клубы могут оказывать все остальные услуги, гастрономические, например.
В Амстердаме еще строже. Бары, кафе, магазины и другие заведения вместе с общественным транспортом работают только до пяти вечера. Меры против коронавируса в стране ужесточили в ноябре. Несмотря на это, в городе не стали отказываться от фестиваля света. В этом году он юбилейный. Но есть нюанс по времени. Поклонникам современного искусства придется вставать ни свет ни заря – инсталляции можно увидеть ранним утром.
Шведская группа "Абба" выпустила клип на рождественский сингл. Речь о композиции Little Things с нового альбома Voyage, который стал первым за 40 лет после распада. В ролике – вдохновленные возвращением легендарной четверки дети творят собственное шоу в духе "Аббы".
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