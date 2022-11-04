Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

В мире

Фанатов "Гарри Поттера" попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби

Фанатов "Гарри Поттера" попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби

Новости мира: в Эквадоре заключенные устроили бунт

Новости последнего часа: союзные силы уничтожают военных ВСУ на сватовском направлении

Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 107 российских военных с Украины

Новости часа: Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Завод по производству iPhone в Китае закрылся на семь дней

Новости мира: автомобиль протаранил толпу на митинге в Бразилии

Новости последнего часа: РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны – МИД

Фанаты фильмов о Гарри Поттере завалили пляж в Уэльсе носками. Речь идет о месте, где снимали одну из сцен, в которой гибнет домовой эльф Добби. На побережье возник целый мемориал – могила героя, куда поклонники киносаги приносят камни с его портретом и носки.

Однако в таком ритуале защитники природы увидели экологическую угрозу. Могилу Добби даже собирались перенести, но в итоге решили оставить все как есть, а фанатов поттерианы попросили перестать разбрасывать носки на пляже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика