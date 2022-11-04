Фанатов "Гарри Поттера" попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби

Фанаты фильмов о Гарри Поттере завалили пляж в Уэльсе носками. Речь идет о месте, где снимали одну из сцен, в которой гибнет домовой эльф Добби. На побережье возник целый мемориал – могила героя, куда поклонники киносаги приносят камни с его портретом и носки.

Однако в таком ритуале защитники природы увидели экологическую угрозу. Могилу Добби даже собирались перенести, но в итоге решили оставить все как есть, а фанатов поттерианы попросили перестать разбрасывать носки на пляже.

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