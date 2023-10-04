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Новости

04 октября, 07:45

В мире

Новости мира: митинг против поддержки Украины и за отставку правительства прошел в Берлине

Новости мира: митинг против поддержки Украины и за отставку правительства прошел в Берлине

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В Берлине прошел митинг против поддержки Украины и за отставку правительства. На площади перед Берлинским кафедральным собором собрались несколько тысяч человек. После выступления спикеров и музыкантов протестующие прошли по улицам Берлина. С собой они принесли флаги ФРГ, некоторые держали российский триколор и плакаты с призывами вернуться к дружеским отношениям с Москвой.

В Италии по меньшей мере 21 человек погиб при падении автобуса с туристами. Трагедия произошла недалеко от Венеции. Автобус вылетел с трассы на эстакаде, недалеко от железнодорожных путей, а затем загорелся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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