Илон Маск опубликовал опрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Его участникам предложен один вопрос: "Должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине?". Пока большинство, почти две трети, ответили "Да".

Кроме того, американский миллиардер предложил свой вариант установления мира на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.