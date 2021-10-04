В Израиле ввели обязательную ревакцинацию от коронавируса

Израиль стал первой страной в мире, где ввели обязательную третью дозу вакцины. Теперь COVID-паспорта там выдают только тем, кто сделает третий укол препаратом от компании Pfizer.

Ревакцинацию должны пройти все, кто привился или переболел более полугода назад. Иначе их пропуска автоматически аннулируются.

Без этого документа в Израиле нельзя посещать общественные места, в том числе кафе и рестораны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.