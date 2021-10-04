В Техасе на дорогу рухнул легкомоторный самолет

В Техасе легкомоторный самолет пытался взлететь с автостоянки, но так и не набрал высоту. В итоге он задел билборд и рухнул прямо на трассу.

Водители сумели вовремя среагировать и свернули на обочину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.