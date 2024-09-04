Новости мира: новый случай со стрельбой произошел в американской школе

Новый случай со стрельбой произошел в американской школе. На этот раз смертельный инцидент произошел в городе Уиндер, штат Джорджия. Известно о четырех погибших, еще около 30 человек пострадали. Стрелка задержали. Является ли он учеником этой школы, пока не сообщается.

Минфин США вводит санкции против руководства Russia Today. В черный список попали главный редактор телеканала Маргариты Симоньян и ее заместители Антон Анисимов и Елизавета Бродская. Кроме того, под американскими санкциями оказались замглавы службы информационного вещания RT и руководитель отдела цифровых медиапроектов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не готов объявить имя нового премьер-министра. Об этом сообщают местные СМИ. Одним из наиболее вероятных кандидатов на этот пост называют республиканца Ксавье Бертрана. Правительство Франции ушло в отставку 16 июля после поражения правящей партии на досрочных парламентских выборах. Министры выполняют свои обязанности до назначения нового премьера.

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