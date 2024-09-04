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04 сентября, 16:00

В мире

Новости мира: шторм накрыл Мекку в Саудовской Аравии

Новости мира: шторм накрыл Мекку в Саудовской Аравии

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Священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии оказался во власти мощного шторма. Когда паломники совершали молитвы и обходили мусульманскую святыню Каабу, в храмовом комплексе начался потоп, а над ним стали возникать молнии.

Похожее явление наблюдали и в Гватемале. Из кратера вулкана Агуа во время извержения начали вырываться многочисленные молнии. Ученые объясняют это тем, что электрические разряды образуются в облаке пепла, которое поднимается из жерла вулкана. Это происходит в результате столкновения частиц золы и газов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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