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04 сентября, 16:30

В мире

Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США

Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США

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Участники фестиваля Burning Man застряли в пустыне в Неваде

В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man. Традиционно он завершается в первый понедельник сентября, однако площадка фестиваля превратилась в непролазную грязь, как и основная дорога.

Участникам посоветовали экономить воду, еду и топливо, потому что транспортного сообщения с внешним миром нет. Организаторы рассчитывают 4 сентября открыть альтернативные маршруты, через которые можно будет выбраться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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