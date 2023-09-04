Метеорологи оценили влияние Эль-Ниньо на погоду в РФ

Метеорологи поспорили из-за явления Эль-Ниньо. По мнению одних экспертов, феномен может повлиять на мягкие осень и зиму в РФ.

Речь идет о повышении температуры воды на востоке Тихого океана. Обычно там преобладает холодное Перуанское течение, однако раз в три-четыре года показатели начинают расти. В таком случае к РФ идут теплые и влажные воздушные массы с Атлантики.

Однако, по мнению других специалистов, Эль-Ниньо себя не проявит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.