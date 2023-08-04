Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II

Принца Гарри не позвали почтить память бабушки. Вместо мероприятий, посвященных годовщине смерти Елизаветы II, Гарри и его жена Меган отправятся в Германию на "Игры непобежденных". Это спортивное состязание для военных, ставших инвалидами.

Герцог и герцогиня Сассекские еще в начале 2020 года отказались от роли членов британской королевской семьи и потеряли возможность официально представлять монарха в поездках. Однако брат действующего короля, который ранее тоже перестал исполнять церемониальные обязанности, на памятном вечере присутствовать будет.

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