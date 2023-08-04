Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

В мире

Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II

Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II

Гвинет Пэлтроу предложила бесплатно пожить в своем гостевом доме

Экоактивисты затянули особняк Риши Сунака черной тканью в знак протеста

В Риме могут закрыть свободный доступ к фонтану Треви

Во Вьетнаме начали принимать карты платежной системы "Мир"

Новости мира: два человека погибли в результате оползня в Грузии

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать Трампа

Президент Нигера попросил США и международное сообщество помочь с порядком в стране

Новости часа: Трамп прибыл в суд Вашингтона, где ему предъявят новые обвинения

Новости часа: США сократили санкционный список по России

Принца Гарри не позвали почтить память бабушки. Вместо мероприятий, посвященных годовщине смерти Елизаветы II, Гарри и его жена Меган отправятся в Германию на "Игры непобежденных". Это спортивное состязание для военных, ставших инвалидами.

Герцог и герцогиня Сассекские еще в начале 2020 года отказались от роли членов британской королевской семьи и потеряли возможность официально представлять монарха в поездках. Однако брат действующего короля, который ранее тоже перестал исполнять церемониальные обязанности, на памятном вечере присутствовать будет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика