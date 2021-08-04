В Хорватии вакцинировались 37,9% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Хорватии от коронавируса привиты 37,9% населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.