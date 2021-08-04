Во Франции вакцинировались 57,7% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

Во Франции, которая дольше всех в Европе жила в условиях локдаунов и жестких ограничений, вакцину получили 57,7% населения. До конца августа планируют привить всех беженцев и трудовых мигрантов, которые живут в общежитиях.

К началу осени можно будет достигнуть и коллективного иммунитета, порядка 90% населения, считают эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.