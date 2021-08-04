Новости мира: на юге Турции от огня пострадали 78 населенных пунктов

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В Турции не могут справиться с лесными пожарами. На юге страны от огня пострадали уже 78 населенных пунктов. Своего имущества лишились более 2 тысяч фермеров. В правительстве им пообещали возместить ущерб. Сейчас в тушении задействованы 16 самолетов, 9 беспилотников, 51 вертолет, 960 пожарных машин и более 5 тысячи человек. Турецким спасателям помогают специалисты из России, Азербайджана, Украины, Хорватии и Испании. К сожалению, увеличивается число погибших, их уже 8. Количество раненых приближается к тысяче. Эта ситуация повлияла и на продажи путевок. В Ассоциации туроператоров России уже посчитали, что спрос на это направление упал.
Огонь бушует и в Греции. Пожары вплотную подступили к Афинам. Людей эвакуируют из пригородов столицы. Свои дома покинули уже более 300 человек. Перекрыто движение по национальной автомагистрали. Огонь тушат пять вертолетов, четыре авиатанкера, 35 автоцистерн и более сотни пожарных.
В Пентагоне подтвердили гибель сотрудника полиции, который охранял здание оборонного ведомства. Накануне на него набросился неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Охранники открыли огонь и ликвидировали нападавшего, но он успел нанести полицейскому несколько смертельных ранений. Официальный представитель пентагона выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что пока нет информации о том, было ли нападение терактом.
Пожар на свалке в Кувейте может привести к глобальной экологической катастрофе. Горит крупнейшая в мире свалка автомобильных шин. Ветер разносит черный ядовитый дым на много километров. Ученые считают, что это ЧП мирового масштаба. Ведь на свалке скопилось более 50 миллионов старых покрышек. Во многих странах мира запрещено сваливать такое количество резины в одном месте, а эту свалку видно даже из космоса.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет деньги, потраченные на завтраки. Местные СМИ сообщают, что в прошлом году на утренний перекус главы правительства из бюджета потратили более 10 тысяч евро. При этом в законах Финляндии такие расходы не предусмотрены. После того, как эта информация была опубликована, Марин решила возместить бюджетные расходы. К слову, она – самая молодая глава правительства в мире.
ЕС признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино и Ватикана. Там используют в том числе наш "Спутник V". Появилась надежда, что привитым россиянам теперь будет проще пересекать европейские границы. Но выяснилось, что это решение не означает, что ЕС признает российский препарат. Там по-прежнему одобрены только Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Тем временем ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что люди, прошедшие вакцинацию, в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем непривитые. Кроме того, исследователи утверждают, что люди получившие вакцину, с гораздо меньшей вероятностью передадут вирус окружающим. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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