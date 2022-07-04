Гигантские очереди возникли в аэропорту Амстердама

Гигантские километровые очереди возникли на очереди в аэропорту Амстердама. Люди вынуждены часами ждать на жаре из-за того, что в аэропорту мало сотрудников службы безопасности.

Во время пандемии в аэропортах сокращали персонал, а теперь не могут найти новых сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.