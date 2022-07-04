Города США отказались праздновать День независимости. 4 июля в Штатах праздник отмечают в 246-й раз. Он прославляет демократию, но именно ее отсутствие протестующие объявили поводом для бойкота.

В середине июня Верховный суд отменил гарантированное женщинам право на аборт. Позднее в штате Огайо полицейские расстреляли 25-летнего афроамериканца, который нарушил правила дорожного движения.

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