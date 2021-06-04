Новости мира: в Сербии произошли взрывы на складе военного завода

Серия мощных взрывов произошла этой ночью на складе боеприпасов в Сербии. Он принадлежит предприятию по производству артснарядов. Сотрудников и жителей ближайших домов эвакуировали. О пострадавших ничего неизвестно. На несколько часов движение рядом со складом перекрывали. Взрывы продолжали звучать и утром. Пожарные ждут, когда можно будет войти на территорию, по правилам, делать это разрешено только спустя сутки после последнего взрыва.

Штурмовавших Капитолий хотят заставить платить за его ремонт. Минюст США оценил ущерб в 1,5 миллиона долларов. Об этом пишут американские СМИ. Такая сумма указывается в документах судебного разбирательства. Штурм Капитолия был 6 января. В этот день конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов и признать победителем Джо Байдена.