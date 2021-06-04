Новости мира: Норвегия вызвала посла США из-за обвинений в шпионаже

Норвегия вызвала посла США из-за обвинений в шпионаже. Все это из-за того сенсационного расследования, которое провели датские журналисты. Они выяснили, что Дания по заказу США могла следить за некоторыми политиками и компаниями Норвегии, Франции, Германии и Швеции. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг дипломатично заявила, что очень рада тому, что сейчас американцы идут на диалог и изменили свою практику слежки за союзниками с 2014 года.

В Болгарии владелец завода по производству подсолнечного масла подал в суд на американских солдат. Он обвиняет их в незаконном штурме. Дело в том, что во время военных учений НАТО они по ошибке захватили это предприятие. По словам сотрудников, 11 мая солдаты ворвались на завод с автоматами. Люди испугались – стали прятаться и разбегаться. Владелец завода заявил, что действия военных его оскорбили и унизили, а также заставили его рабочих почувствовать себя преступниками. Президент Болгарии заявил, что все это абсолютно неприемлемо, а в посольстве США принесли извинения компании и сотрудникам.

Американская полиция может поменять электрошокеры на хайтек-лассо. Такое устройство будут использовать при задержании преступников. Это крепкий шнур с грузами, который выстреливает и связывает человека. Он за долю секунды обматывает ноги или руки. Полицейские считают, что этот метод гуманнее электрошокера. Новую разработку уже испытали более сотни полицейских участков.

В Мексике у переболевшего коронавирусом выявили так называемую "черную плесень". Он может лишиться левого глаза. Пациенту с диабетом поставили диагноз мукормикоз. Заражение произошло после ковида. Причем сам коронавирус 34-летний мужчина перенес без особых проблем. Он лечился дома, а когда вышел на работу, его состояние ухудшилось и его увезли в больницу с параличом лицевого нерва. Еще через несколько дней он перестал говорить. Мукормикоз живет в земле, растениях, разлагающихся фруктах и овощах. Для людей он обычно не опасен, но у тех, у кого ослабленный иммунитет, он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легких и даже мозг.

В Аргентине открыли памятник Марадоне. Монумент около шести метров. Футболист изображен с мячом и еще молодой. Памятник открыли в городе Сантьяго-дель-Эстеро перед футбольным матчем. Там проходила игра отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Аргентина принимала сборную Чили.