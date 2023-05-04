Новости часа: американский самолет совершил второй полет в Финляндии вдоль границы с РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Американский самолет-разведчик совершил второй полет в Финляндии вдоль границы России. Это данные с сайта Flightradar24.

РФ и Бразилия подписали новый контракт на поставку природного урана. Об этом заявила государственная корпорация "Росатом".

Продажи "Москвича" в апреле выросли почти вдвое, превысив 950 машин. Об этом рассказали представители завода.