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04 мая, 19:45

Экономика

Новости часа: американский самолет совершил второй полет в Финляндии вдоль границы с РФ

Новости часа: американский самолет совершил второй полет в Финляндии вдоль границы с РФ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Американский самолет-разведчик совершил второй полет в Финляндии вдоль границы России. Это данные с сайта Flightradar24.

РФ и Бразилия подписали новый контракт на поставку природного урана. Об этом заявила государственная корпорация "Росатом".

Продажи "Москвича" в апреле выросли почти вдвое, превысив 950 машин. Об этом рассказали представители завода.

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