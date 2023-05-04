Палаточный город возник у Букингемского дворца

Палаточный город развернулся у Букингемского дворца. Там ожидают начало коронации Карла III. Церемония пройдет в субботу, 6 мая. Приглашено около двух тысяч гостей.

Вокруг коронации уже возникло несколько скандалов. Например, пока не ясно, какую именно корону будут возлагать на голову Карла. Дело в том, что на драгоценности короны королевы Елизаветы II предъявляют права Индия, Пакистан и Афганистан.

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