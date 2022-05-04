Активисты перекрыли центральные улицы Еревана

Активисты начали перекрывать центральные улицы Еревана. Полиция стягивает силы. Ранее демонстранты заблокировали движение на Киевском мосту, использовали бетономешалки. Люди не согласны с политикой Никола Пашиняна и требуют отставки премьера.

Протестные акции проходят в стране с 25 апреля, а с 1 мая начались масштабные шествия и круглосуточные митинги, люди не уходят даже ночью, в центре Еревана разбит палаточный лагерь. Полиция задержала уже более 200 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.