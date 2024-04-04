Новости мира: оппозиция устроила в Тбилиси акцию против закона об иноагентах

В центре Тбилиси оппозиция устроила акцию против закона об иноагентах. Этот документ уже во второй раз выносит на рассмотрение правящая партия "Грузинская мечта". Накануне в парламенте страны обсуждение этого законопроекта закончилось дракой. Теперь перед зданием собрались больше сотни человек с плакатами.

В Польше фермеры меняют формат протестов. Вместо массовых уличных акций и блокировки дорог они начали посещать офисы депутатов и сенаторов, чтобы предъявить свои требования. В качестве аргументов аграрии привозят с собой продукцию, сено или навоз, которые они оставляют перед кабинетами чиновников. Польские фермеры добиваются введения пошлин для Украины, и отмены европейских ограничений в рамках "Зеленого курса".

В Германии полицейские из Баварии записали видео, где они приезжают на вызов без штанов. Так они решили обратить внимание на острую нехватку униформы. Как пишут местные СМИ, одежду иногда приходится ждать по несколько месяцев. После начала скандала в МВД Баварии объяснили проблему нарушением цепочки поставок из-за конфликта на Украине и пандемии.

Сильное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Японии у побережья Фукусимы. Очаг находился на глубине 40 километров. Угрозы цунами не было, но подземные толчки ощутили жители 19 префектур, легкое покачивание наблюдалось в том числе в Токио. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Побит мировой рекорд по стоянию в планке. Достижение закрепила за собой 58-летняя пенсионерка из Канады. Донна-Джин Ваилд продержалась 4,5 часа. Это на 10 минут дольше, чем предыдущий рекордсмен. У женщины 12 внуков. Все они вместе с родителями пришли ее поддержать.

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