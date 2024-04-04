Новости мира: вода в немецком пруду окрасилась в пурпурный цвет

Один из прудов в баварской долине Фаунбах приобрел пурпурный цвет. Концентрация серы и особый режим освещения поспособствовали цветению фототрофных бактерий, окрасивших воду. По словам немецких специалистов, в таком водоеме можно купаться – цветение бактерий безвредно для человека.

Тем временем одну из старейших книг мира выставили на аукцион. "Кодекс Кросби-Шойена" был написан на коптском языке на папирусе в Египте и содержит первое послание апостола Петра. Углеродный анализ позволяет утверждать, что он был создан примерно в III–IV веке нашей эры в одном из первых христианских монастырей. Стартовая цена книги на аукционе – 3 миллиона долларов.

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