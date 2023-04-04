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04 апреля, 19:30

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Возле здания суда на Манхэттене собрались сторонники и противники Дональда Трампа

Возле здания суда на Манхэттене собрались сторонники и противники Дональда Трампа

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В Нью-Йорке, возле здания суда на Манхэттене, собрались сотни людей – сторонники и противники экс-президента США Дональда Трампа. 4 апреля там должно состояться заседание против политика.

Ему предъявят обвинения более чем по 30 эпизодам, в том числе за нарушение финансирования предвыборной кампании. Якобы политик выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание, а в документах указал это как юридические расходы. При этом его адвокат заявил, что это дело лишь повышает шансы Трампа на предстоящих выборах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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