Возле здания суда на Манхэттене собрались сторонники и противники Дональда Трампа

В Нью-Йорке, возле здания суда на Манхэттене, собрались сотни людей – сторонники и противники экс-президента США Дональда Трампа. 4 апреля там должно состояться заседание против политика.

Ему предъявят обвинения более чем по 30 эпизодам, в том числе за нарушение финансирования предвыборной кампании. Якобы политик выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание, а в документах указал это как юридические расходы. При этом его адвокат заявил, что это дело лишь повышает шансы Трампа на предстоящих выборах.

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