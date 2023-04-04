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04 апреля, 17:45

В мире

Эксперт рассказал, какие последствия может иметь предъявленное Трампу обвинение

Эксперт рассказал, какие последствия может иметь предъявленное Трампу обвинение

Трамп прибыл в Нью-Йорк перед предъявлением обвинений

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В США 4 апреля пройдет заседание суда по делу Дональда Трампа. Бывший президент страны заслушает обвинение в свой адрес по 33 пунктам.

Директор института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов рассказал, какие политические последствия может иметь предъявленное Трампу обвинение. Также эксперт объяснил, как судебное разбирательство может помочь укрепит шансы политика на победу в выборах президента США в 2024 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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