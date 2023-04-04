Эксперт рассказал, какие последствия может иметь предъявленное Трампу обвинение

В США 4 апреля пройдет заседание суда по делу Дональда Трампа. Бывший президент страны заслушает обвинение в свой адрес по 33 пунктам.

Директор института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов рассказал, какие политические последствия может иметь предъявленное Трампу обвинение. Также эксперт объяснил, как судебное разбирательство может помочь укрепит шансы политика на победу в выборах президента США в 2024 году.

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