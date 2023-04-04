Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 17:45

В мире

Трамп прибыл в Нью-Йорк перед предъявлением обвинений

Трамп прибыл в Нью-Йорк перед предъявлением обвинений

Лавина сошла на горном перевале на севере Индии

Многокилометровые заторы возникли из-за сильных осадков в Сербии

Ураганный ливень затопил Ухань

СМИ не разрешили вести трансляцию судебного заседания с участием Трампа

Суд над Трампом состоится 4 апреля в Нью-Йорке

Запад допускает причастность Польши к терактам на "Северных потоках" – СМИ

Япония снимет ковидные ограничения на въезд в страну с 8 мая

Парижане проголосовали за запрет электросамокатов в городе

Новости мира: момент обрушения тоннеля в Индии попал на видео

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Trump Tower в Нью-Йорке. 4 апреля ему предстоит пойти в суд, чтобы заслушать обвинения более чем по 30 эпизодам. Полиция оцепила башню бизнесмена, опасаясь массовых протестов.

Между тем американским телеканалам не разрешили вести трансляцию суда. В зал впустят только несколько фотографов.

В числе обвинений против Трампа – нарушение финансирования предвыборной кампании. Якобы политик, выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание об их романе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика