Трамп прибыл в Нью-Йорк перед предъявлением обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Trump Tower в Нью-Йорке. 4 апреля ему предстоит пойти в суд, чтобы заслушать обвинения более чем по 30 эпизодам. Полиция оцепила башню бизнесмена, опасаясь массовых протестов.

Между тем американским телеканалам не разрешили вести трансляцию суда. В зал впустят только несколько фотографов.

В числе обвинений против Трампа – нарушение финансирования предвыборной кампании. Якобы политик, выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание об их романе.

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