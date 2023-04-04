Суд над Трампом состоится 4 апреля в Нью-Йорке

В США 4 апреля пройдет заседание суда по делу Дональда Трампа. Бывший президент страны заслушает обвинение в свой адрес по 33 пунктам.

В частности, его могут обвинить в нарушении финансирования предвыборной кампании. Якобы Трамп выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание об их романе. Однако его адвокат заявил, что судебное разбирательство только укрепит шансы Трампа на победу в выборах в 2024 году.

Ранее СМИ сообщили, что политик уже заручился поддержкой 37 республиканцев в Палате представителей Конгресса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.