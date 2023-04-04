Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

В мире

Суд над Трампом состоится 4 апреля в Нью-Йорке

Суд над Трампом состоится 4 апреля в Нью-Йорке

Запад допускает причастность Польши к терактам на "Северных потоках" – СМИ

Япония снимет ковидные ограничения на въезд в страну с 8 мая

Парижане проголосовали за запрет электросамокатов в городе

Новости мира: момент обрушения тоннеля в Индии попал на видео

В США заявили, что китайский аэростат собирал разведданные над их военными объектами

Дональд Трамп прибыл в принадлежащий ему небоскреб Trump Tower на Манхэттене

В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

Два поезда столкнулись в Нидерландах

Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом

В США 4 апреля пройдет заседание суда по делу Дональда Трампа. Бывший президент страны заслушает обвинение в свой адрес по 33 пунктам.

В частности, его могут обвинить в нарушении финансирования предвыборной кампании. Якобы Трамп выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание об их романе. Однако его адвокат заявил, что судебное разбирательство только укрепит шансы Трампа на победу в выборах в 2024 году.

Ранее СМИ сообщили, что политик уже заручился поддержкой 37 республиканцев в Палате представителей Конгресса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика