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В США заявили, что китайский аэростат собирал разведданные над их военными объектами

В США заявили, что китайский аэростат собирал разведданные над их военными объектами

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Китайский воздушный шар, который в феврале летал над Соединенными Штатами, не был метеозондом. По результатам обследования уцелевшего оборудования высокопоставленные американские чиновники заявили, что шар успел собрать разведданные над военными объектами США. В реальном времени Китай получал электронные сигналы от систем вооружения на земле и даже радиоперехваты переговоров сотрудников военных баз.

Американские военные сбили китайский аэростат в начале февраля над Атлантическим океаном. Перед этим воздушный шар пересек большую часть территорию США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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