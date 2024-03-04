Новости мира: более 6 тыс человек заблокированы на севере Италии из-за снегопада

На севере Италии из-за снегопада заблокированы более 6 тысяч человек. После обильных осадков местные власти перекрыли несколько дорог из-за возможных лавин. Также снег завалил один из тоннелей, который ведет к нескольким небольшим городам. Отмечается, что никто из жителей и туристов не пострадал.

Южнокорейские врачи вышли на центральные улицы Сеула. В протесте участвовали около 30 тысяч человек. Причиной уличных выступлений стало решение Минздрава страны. В ведомстве хотят дополнительно набрать несколько тысяч абитуриентов на медицинские специальности. Протестующие считают, что это не решит проблему нехватки кадров, но зато ухудшит качество образования. При этом власти Южной Кореи пообещали приостановить лицензии у нескольких тысяч медработников, если забастовка не прекратится.

В Алма-Ате произошло сильное землетрясение. Подземные толчки достигли 5 баллов, сообщает МЧС Казахстана. Эпицентр находится в 30 километрах от города. Спасатели включили сирены, местные жители вышли из домов на улицу, опасаясь новых толчков. Информации о пострадавших нет.

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