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В мире

Новости мира: пожар на нефтебазе в Индонезии и затор на трассе в Казахстане из-за метели

Новости мира: пожар на нефтебазе в Индонезии и затор на трассе в Казахстане из-за метели

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Не меньше 17 человек погибли при пожаре на нефтебазе в Индонезии. Еще около 50 пострадали. Возгорание произошло на трубопроводе компании. С территории предприятия огонь перекинулся на жилые дома.

В Казахстане, в Абайской области метель заблокировала на трассе десятки машин. Чтобы спасти людей, дорожникам пришлось прорывать тоннели в двухметровых сугробах.

Центр Брюсселя блокировали тракторы. На акцию протеста выехали фермеры, которые выступают против закрытия хозяйств. Тысячи единиц сельхозтехники перекрыли движение в столице Бельгии.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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