Палата представителей конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе

В США палата представителей одобрила реформу полиции, названную в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания.

Законопроект запрещает применять силовикам удушающие приемы и создает базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции. Теперь будет сложнее вламываться в дома без предупреждения – ордер выдадут не всем и не сразу.

Причем республиканцы реформу не поддержали, но голосов демократов хватило для принятия решения. Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.