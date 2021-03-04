Новости мира: в Вашингтоне участники школьного оркестра репетировали, сидя в палатках

В Вашингтоне участников школьного оркестра заставили репетировать, сидя в палатках, – это такая необычная антиковидная мера. А для еще большей безопасности импровизированные капсулы разместили на расстоянии двух метров друг от друга. Молодые музыканты старались изо всех сил, но в таких необычных условиях играть было затруднительно.

40 человек погибли в Мьянме во время столкновений протестующих с полицией, так говорят местные СМИ. Люди выходят на улицы против произошедшего в стране военного переворота. Первая волна протестов прокатилась по стране еще в начале февраля. Все это время полиция достаточно жестко реагировала на демонстрации, но все-таки ограничивались дубинками, газом и резиновыми пулями. В последнее же время местные СМИ пишут, что силовики начали использовать боевые патроны. По данным ООН, погибли уже 50 человек.

Полиция Швеции назвала мужчину, который набросился с ножом на прохожих, террористом. Ранее нападавший обвинялся в покушении на убийство, но позднее следователи рассказали, что, скорее всего, это был теракт. Все произошло в городе Ветланда. Мужчина выхватил нож и начал бросаться на всех подряд. 8 человек получили ранения. В настоящее время предполагаемый террорист задержан.

В Словакии разгорается скандал из-за российской вакцины. Премьер Игорь Матович единолично принял решение о покупке, однако другие члены кабинета министров и многие политики страны его не поддержали. Считается, что контракт с Россией подрывает прозападную позицию Словакии. Премьер в ответ призвал коллег забыть о политике и подумать о здоровье своих граждан, но тут же сам оказался в центре дипломатического скандала. Говоря о том, как важна покупка вакцины для страны, Матович пошутил, что готов отдать России за препарат украинское Закарпатье. В Киеве теперь крайне возмущены и требуют извинений.

В США решили отменить назначенное на четверг заседание палаты представителей конгресса. По сообщениям Washington Post, служба безопасности опасается новой попытки штурма Капитолия радикально настроенными американцами. Все дело в том, что на днях интересное заявление сделали представители движения QAnon, в которое входят сторонники теории всеобщего заговора против Дональда Трампа. Лидеры движения объявили 4 марта днем истинной инаугурации. По их мнению, именно в этот день бывший президент США должен вернуться к власти. Почему это должно произойти, не уточняется, но на капитолийском холме решили не рисковать и перенесли официальные мероприятия.

Владелец ресторана в Бруклине решил пригласить знаменитостей отведать фирменных стейков. За столиками оказались и звезды, жившие в прошлом веке. Акцию провели совместно с музеем восковых фигур мадам Тюссо. Гостям очень нравится обед в компании, например, Одри Хепберн. Придумали такой перфоманс не от хорошей жизни: в США из-за коронавирусных ограничений помещения кафе и ресторанов можно заполнять только на 35%. Из-за этого большинство мест пустует.

В Израиле продолжают ужесточать антиковидные меры. Теперь всем, кто прилетает из-за границы, прямо в аэропорту Бен-Гурион надевают браслеты, которые обычно используют для контроля приговоренных к домашнему аресту. Собственно, все, кто пересекает границу, теперь должен провести дома какое-то время. Человек может провести 10 дней в гостинице, откуда его не выпустит портье, либо дома, но с браслетом.