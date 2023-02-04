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04 февраля, 20:30

В мире

Инцидент с лифтом в Мытищах и застрявшие на Пхукете туристы из РФ

Инцидент с лифтом в Мытищах и застрявшие на Пхукете туристы из РФ

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В подмосковным Мытищах чуть не сорвался лифт в многоэтажке. По словам очевидцев, в кабине могли находиться двое взрослых и ребенок. По данным подмосковного главка МЧС, это было просто резкое торможение лифта.

Туристы, застрявшие на Пхукете, дожидаются нового рейса в гостинице. Пассажиры Azur Air сегодня не смогли вылететь в Москву, из-за проблем с бортом. По их словам, при взлете, когда самолет уже набрал максимальную скорость, раздался хлопок.

В Донецке под обломками дома, в который попал снаряд ВСУ, нашли погибшего. Об этом сообщил мэр города. Прямо сейчас спасатели продолжают разбирать завалы –там может быть не один человек.

Новую группу российских военных освободили из украинского плена. Все бойцы уже на нашей территории. Теперь их ждет реабилитация.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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