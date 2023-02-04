Чили борется с аномальной засухой. Сейчас в стране объявлена красная тревога. На территории насчитывается 177 очагов возгорания. 34 пожара до сих пор считаются неконтролируемыми. Наиболее серьезная ситуация возле города Чильян. Пламя уже поглотило 181 гектар пастбищ. Небо буквально почернело от дыма. В некоторых местах огонь ушел под землю и прорывается сквозь разломы.

В Иерусалиме произошла ожесточенная перестрелка между палестинцами и полицией Израиля. Силовики заблокировали одну из трасс. Движение на дороге остановлено, выстроилась длинная вереница машин. По сообщениям местных СМИ, есть двое раненых. Кто именно, пока не уточняется.

В Сальвадоре построили мегатюрьму. Одновременно в ней может находиться 40 тысяч преступников. Это население небольшого городка. Комплекс называется Центр заключения террористов и занимает площадь в 166 гектаров. Охранять тюрьму будут 600 солдат армии Сальвадора и 250 полицейских.

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