Россиянам рассказали, какие страны сняли антиковидные ограничения

В следующую среду, 9 февраля, Швеция отменит все пандемийные ограничения. Их уже нет в Великобритании. Речь идет о ковид-пропусках и удаленке. Маски носить тоже необязательно.

Также сняла ограничения и Дания. Российские туристы со "Спутником" могут отдохнуть в Израиле. А в Таиланде с 1 февраля для них отменили обязательный карантин.

Сняли часть ограничений в Финляндии. С 22 января Куба отменила сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для российских туристов в составе групп. С 4 февраля сократили срок карантина для привитых на Бали – до 5 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.