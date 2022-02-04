Новости мир: в США заявили о ликвидации лидера террористов в Идлибе

В США заявили о ликвидации лидера запрещенной в России группировки "Исламское государство". Об этом заявил президент Джо Байден. По сведениям СМИ, спецоперацию провели в провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией. Погибли не менее 12 человек, потерь со стороны американских военных нет.

Первый этап совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость" проходит в Белоруссии. С Дальнего Востока туда прибыли подразделения ПВО с комплексом С-400 "Триумф". Ранее в Белоруссию перебросили российские истребители Су-35С. Боевые маневры оттачивают на полигоне "Брестский". Это самая западная точка – примерно в 400 километрах от Польши. Военные уже отработали боевую стрельбу. А президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с министром обороны России сценарием возможного конфликта с участием союзного альянса.

Тем временем на границе Белоруссии и Польши продолжают возводить стену. Так Европа намерена отгородиться от беженцев, которые пытаются попасть в другие страны через белорусскую границу. Работы ведут уже несколько месяцев практически круглосуточно. На днях на место должны доставить тысячи стальных балок, которые станут основным материалом ограждения.



По меньшей мере один человек погиб из-за торнадо в американском штате Алабама. Еще трое находятся в критическом состоянии. Сообщается, что всех этих людей извлекли из-под обломков передвижного дома на колесах. Ветер был настолько сильный, что его перебросило через дорогу.

В Оттаве продолжается один из самых ярких и громких протестов планеты. Дальнобойщики вместе с рядовыми канадцами выступают против коронавирусных ограничений. В частности, против вакцинации и карантина для водителей, которые доставляют грузы в США. Полиция Оттавы уже запросила и получила подкрепление у других регионов и федеральной полиции. Военных пока решено не привлекать. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, в этом вопросе нужно быть очень, очень аккуратными. Ранее Трюдо неосторожно назвал протестующих кучкой маргиналов, чем вызвал гнев канадцев – акция начала набирать силу.

Во Франции к беспорядкам присоединились дети. В акции против коронавирусных ограничений решили поучаствовать подростки. Они забаррикадировались в здании школы – замотали ворота изолентой, выстроили заграждения из мусорных баков. Однако переговорщиков к детям посылать не стали, сразу отправили спецназ. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ. О пострадавших не сообщают.

Еще один школьный бунт произошел в Окленде. Более полутысячи учеников пришли в учебные заведения в каждом округе без масок и направились в спортивные залы. Так ребята решили поддержать детей, которых ранее наказали за отсутствие средств защиты. Школьников целый день продержали в спортзале без воды и еды. Когда за провинившимися пришли родители, детей продержали взаперти еще четыре часа. В администрации школы ничего страшного в этом не увидели. Говорят, другим в назидание будет.

В Австрии вводят штрафы за отсутствие прививки от коронавируса. Проверкой статуса займется полиция, спрашивать сертификаты будут у пешеходов и тех, кто ездит за рулем. За отсутствие грозит штраф от 600 до 3,6 тысячи евро. Исключение сделали только для беременных и граждан с медотводом.

Евросоюз одобрил продление цифровых COVID-сертификатов на год. Действовать они будут до лета 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд. Однако некоторые страны, такие как Литва и Эстония, намерены прекратить использование сертификатов уже в этом феврале. Тем временем в Евросоюзе призвали готовится к росту заболеваемости во второй половине года. По данным ВОЗ, за последние 10 недель зарегистрировано больше случаев коронавируса, чем за весь 2020 год.