Новости мира: Роналду в Саудовской Аравии и схватка депутатов в Сенегале

Под ликование заполненных до отказа трибун и залпы фейерверков на стадионе Мрсул-Парк в Саудовской-Аравии встретили Криштиану Роналду, который теперь будет выступать за местный футбольный клуб "Аль-Наср".

Роналду поприветствовал болельщиков, побеседовал с ведущими презентации, а после – показал один из своих фирменных приемов с мячом. Сменить логотип нападающему пришлось после скандала с "Манчестер Юнайтед".

Настоящие парламентские бои развернулись в Сенегале. Инцидент произошел во время обсуждения бюджета страны. Двое депутатов от оппозиции напали на представительницу правящей партии и нанесли ей несколько ударов.

В Казахстане одна за одной закрываются автомобильные трассы: на 13 областей обрушилась настолько мощная метель, что оказаться на дороге сейчас просто опасно. На магистрали отправлены дополнительные патрули и бригады спасателей.

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