Новости мира: новый штамм коронавируса во Франции и опасная метель в США

Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции. Неизвестный вариант ковида привезли в Марсель туристы из Камеруна. Все инфицированные прошли тесты, которые и показали атипичную комбинацию мутаций.

Вашингтон заметает на этих новогодних праздниках. И в самый разгар снежного бурана в столицу США вернулся Джо Байден. Президенту пришлось на полчаса задержаться на борту, пока расчищали полосу в аэропорту.

Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) продолжают устанавливать свои порядки в Афганистане. На этот раз они вылили три тысячи литров алкоголя в реку в Кабуле – об ущербе экологии явно никто не подумал. А еще арестовали продавцов алкоголя.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.