В Англии выявили вспышку стрептококковой инфекции

В Англии зафиксировали вспышку стрептококковой инфекции. Только за неделю от нее погибли пятеро детей. Британские СМИ со ссылкой на врачей-эпидемиологов пишут, что на ситуацию мог повлиять COVID-19, точнее – многочисленные локдауны. Из-за них иммунитет людей понизился и теперь опасными становятся даже вроде бы привычные инфекции.

Издание Times также обращает внимание и на резкий рост числа детей, болеющих гриппом – цифры выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.