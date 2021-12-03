Новости мира: полиция задержала мужчину с дробовиком возле штаб-квартиры ООН

Из-за мужчины с дробовиком несколько часов было парализовано движение возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Весь район оцепили, к месту ЧП выслали вертолет, а главный герой этой истории просто задумчиво разгуливал с оружием. Он не выдвигал никаких требований. Спустя три часа мужчину задержали, а движение восстановили. По данным полиции, произошедшее не имеет отношения к терроризму. При этом о каких-либо мотивах мужчины с дробовикам не сообщается. Известно только, что он приехал из Флориды и у него нет криминального прошлого.

Меган Маркл одержала победу над британским таблоидом. Супруга принца Гарри окончательно выиграла трехлетний судебный процесс против газеты The Mail on Sunday. Издание опубликовало письмо Маркл отцу, что и стало причиной тяжбы. Теперь журналисты должны публично извиниться перед герцогиней, а также выплатить ей солидную компенсацию. После решения суда Маркл выпустила заявление, в котором отметила, что эта победа многое значит не только для нее, но и для всех, кто когда-либо боялся отстаивать правду. Меган также подчеркнула, что желтая пресса вынуждает людей быть жестокими и извлекать выгоду из лжи и боли.

Эпоха Ангелы Меркель завершилась. Канцлера Германии торжественно проводили на пенсию. Церемонию под названием "Вечерняя заря" провели военные в Берлине. Присутствовали всего 200 человек, число гостей пришлось сократить из-за антиковидных ограничений. После короткого выступления Меркель, военный оркестр исполнил несколько композиций, в том числе по выбору Меркель. В частности, политик попросила сыграть песню звезды немецкого панк-рока Нины Хаген – "Ты забыл цветную пленку". Формально Меркель еще исполняет обязанности канцлера. Ожидается, что кандидатуру ее преемника – Олафа Шольца утвердят 8 декабря.

Любительский футбольный клуб "Квик Бойз" из Нидерландов вышел на тренировку в пять утра. Встретили игроков фанаты с грандиозным фаер-шоу, а все дело в антиковидных мерах. В Нидерландах ввели новые ограничения, с реди прочего спортсменам-любителям фактически запретили выходить на поле с 17:00 и до 05:00. Вот футболисты и решили сыграть пораньше, а преданные поклонники их поддержали.

Почти 50 новых спутников от компании SpaceX теперь летают в космосе. Их успешно доставила на орбиту ракета Falcon 9. Затем первая ступень вернулась на плавучую платформу в Атлантическом океане. С 2019 года SpaceX вывела на орбиту почти 2 тысячи спутников Starlink. Делается это для того, чтобы обеспечить весь мир высокоскоростным интернетом.