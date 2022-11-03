Завод по производству iPhone в Китае закрылся на семь дней, руководство не выпускает рабочих. Причиной стала вспышка коронавируса в городе Чжэнчжоу, который негласно называют "Айфон-сити". Там трудятся более 200 тысяч человек. Власти закрыли улицы для местных жителей и транспорта.

Предприятие продолжает работать, но сотрудники не могут его покинуть. Они вынуждены есть и спать на заводе, чтобы избежать контактов с людьми вне производства. Локдаун пришелся на критический момент для компании Apple – 14-й iPhone она выпустила во время сильнейшего спада спроса на электронику в мире.

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