Движение судов через Босфор закрывали из-за плохой погоды

Туман накануне накрыл не только российскую столицу. Плотно заволокло и Стамбул. Движение судов по Босфору пришлось временно закрыть. Убытки понесут компании из многих стран, в том числе и из России. Под угрозой оказались поставки топлива и продовольствия на многие рынки.



Леонардо Ди Каприо заметили на конференции по вопросам изменения климата в Глазго. В окружении поклонников он прогулялся по торговому центру. Сообщается, что позже звезда Голливуда выступит с официальной речью перед мировыми лидерами, а после чего проведет неформальную встречу со шведской экоактивисткой Греттой Тунберг.

В афганском городе Бамиане боевики запрещенной в России террористической группировки "Талибан" обстреляли остатки Бамианских статуй Будды. Гигантские скульптуры высотой 53 и 35 метров, созданные еще в 6 веке нашей эры, были частично уничтожены талибами еще в 2001 году. Боевики называют образ Будды языческим. Позже новое правительство Афганистана обещало сохранить хотя бы обломки статуй, чтобы привлечь в страну больше туристов. Тем более что сохранившиеся части скульптур находятся под охраной ЮНЕСКО.

Один человек погиб в результате наводнения в Перу. После сильных ливней вода затопила городские улицы, было разрушено несколько домов, десяткам людей пришлось эвакуироваться. Спасатели вывозили в безопасное место пациентов одной из больниц. В нескольких населенных пунктах начались проблемы с поставками питьевой воды, объявлен режим ЧС. Штормит и соседнюю Боливию. Там затопило город Кочабамба. О пострадавших не сообщается.

В шанхайском "Диснейленде" закрыли 34 тысячи посетителей. Их не выпустили из парка после того, как появилась информация, что днем ранее там побывала женщина, заболевшая коронавирусом. В итоге всех гостей "Диснейленда" до поздней ночи тестировали на ковид, но ни одного нового случая заражения не выявили. Тем не менее всех попросили изолироваться и сдать повторные тесты через 2 недели. Сам парк закрыли на несколько дней. Людям обещают вернуть деньги за билеты.