03 октября, 07:30Политика
Новости мира: пираты появились в заливе Сан-Франциско
В США появились пираты. Они охотятся за имуществом яхт и плавучих домов в заливе Сан-Франциско, сообщили в Fox News. Телеканал отмечает, что морские разбойники появились из-за кризиса с бездомными в Окленде. Береговая линия усеяна заброшенными судами с истекшим сроком эксплуатации, а преступность выросла до запредельного уровня, отмечает капитан местного порта. Жильцам плавучих домов приходится оказывать сопротивление агрессивным бродягам.
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу баллотироваться в президенты. Иск против политика подавал оппонент-республиканец. По его мнению, экс-президента нельзя допускать к работе на выборных должностях из-за штурма Капитолия в январе 2021 года, поскольку Конституция запрещает занимать эти позиции бунтовщикам и мятежникам.
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