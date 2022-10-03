В Непале очевидцы запечатлели сход лавины в предгорьях Манаслу

В Непале туристы сняли на видео сход огромной лавины в предгорьях Манаслу.

На кадрах видно, как снежная масса сметает все на пути. Люди в спешке покидают лагерь.

Но не всем удалось скрыться. Лавина накрыла несколько человек. Пропавшим без вести уже объявлен один из гидов.

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