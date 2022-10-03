Гости "Октоберфеста" в Мюнхене станцевали под "Калинку-малинку" в поддержку РФ

В Мюнхене гости пивного фестиваля "Октоберфест" поддержали Россию. Во время праздника там зазвучала русская "Калинка-малинка", и посетители одного из заведений зажигательно станцевали под эту песню.

При этом видео сразу стало популярным в социальных сетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.