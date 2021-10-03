Катар включил "Спутник V" в список утвержденных вакцин для прибывающих в страну

Катар признал "Спутник V". Теперь туристы, привитые этим препаратом, смогут въехать в страну. ПЦР-тест при этом все-равно понадобится.

Его необходимо будет сдать в течение 36 часов после прибытия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.