Новости мира: марш в поддержку Палестины состоялся в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялся масштабный марш в поддержку Палестины. Несколько тысяч человек прошли маршем по Пятой авеню в сторону Вашингтон-Сквер-парк. Они требовали положить конец конфликтам и развернули плакаты с лозунгами, критикующими администрацию США. Демонстрантов сопровождали множественные патрули полиции, которые не вмешивались в происходящее.

Также стало известно, что на Аравийском полуострове начались сильные дожди с грозами, которые затронули Мекку. Посещение Большой мечети на данный момент практически невозможно для паломников, жителей города призывают к прекращению молитв в дни непогоды.

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