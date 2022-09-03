В Испании пригородные и региональные поезда сделали бесплатными для постоянных пассажиров на четыре месяца. Такое решение испанские власти приняли, чтобы хоть немного снизить ущерб, который гражданам Испании наносит стремительная инфляция и быстро растущие цены на энергоносители. Ожидается, что мера поможет местным семьям сэкономить до 1000 евро. Правительство пытается поощрять пользование общественным транспортом взамен личных автомобилей. В прошлом месяце в рамках этой же программы правительство утвердило 30-процентную скидку на автобусы, трамваи и метро.

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